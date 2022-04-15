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Китай отреагировал на визит американских конгрессменов на Тайвань

12:37
  • пятница
  • 15 апреля 2022

В район острова направлены боевые корабли и авиация

Новый виток напряжённости нарастает в отношениях США и Китая. В Пекине сообщили о начале внеплановых военных учений у берегов Тайваня. В район острова направлены боевые корабли и авиация.

Как заявили в КНР, этот шаг является ответом на недружественные действия Вашингтона. Накануне в Тайбэй прибыла делегация американского Конгресса. Пекин обвинил США в попытке дестабилизации региона и нарушении двусторонних договорённостей. В заявлении Минобороны говорится: "Китай примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить так называемую независимость Тайваня".

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