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Париж охватили беспорядки после первого тура президентских выборов

12:46
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Манифестация перед зданием Сорбонны переросла в столкновения с полицией

В Париже сотни студентов, недовольных итогами первого тура президентских выборов во Франции, устроили массовые акции протеста.

Под лозунгами "Ни Макрон, ни Ле Пен" активисты блокировали доступ к кампусам крупных университетов. Манифестация на площади перед главным зданием Сорбонны переросла в столкновения с полицией. Для разгона собравшихся правоохранители применили слезоточивый газ.

Днём ранее был захвачен один из учебных корпусов. Митингующие громили аудитории, выстраивали баррикады из мебели и расписывали стены. Все занятия, намеченные на сегодня, пройдут в дистанционном формате.

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