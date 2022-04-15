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В Казахстане объяснили отказ от проведения Парада Победы

10:45
  • пятница
  • 15 апреля 2022

В Минобороны назвали две причины

Власти Казахстана навали причину, из-за которой в этом году в стране не состоится Парад Победы.

Отказ связан с необходимостью экономии бюджетных средств и решением других приоритетных задач, заявили в Минобороны Казахстана.

"В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - подчеркнули в ведомстве.

В Казахстане не будет Парада уже третий год подряд. В 2020-2021 годах его отменили в связи с пандемией коронавируса.

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