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Минобороны России допустило наращивание ударов по Киеву

10:50
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Это может произойти в ответ на атаки и диверсии

В ответ на любые атаки или диверсии на территории Российской Федерации российские военнослужащие будут наращивать масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.
Минобороны рассказало об уничтожении украинских военных объектов

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, число и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории.

В Минобороны, в частности, рассказали, что в ночь на 15 апреля ракета морского базирования "Калибр" поразила Жулянский машиностроительный завод "Визар" на окраине украинской столицы. В результате уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями, по итогам которого Москва объявила о двух шагах. Один из них касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на киевском и черниговском.

Однако 11 апреля в российском Минобороны рассказали, что Киев при поддержке ряда стран Запада готовит очередные провокации в отношении российских ВС. В частности, в населённом пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими.

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