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В Эстонии объяснили появление кораблей НАТО в Балтийском море

11:10
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Альянс запланировал учения совместно с морпехами Эстонии

Пять кораблей первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для последующего участия в военных учениях. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в главном штабе сил обороны Эстонии.

По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саська, на следующей неделе планируется начало учений НАТО совместно с эстонскими морпехами. Они будут проводиться в том числе для установки и обнаружения мин. Саська заявил, что такие учения — "достаточно обыденная практика для стран НАТО".

Еще одна первостепенная задача группы кораблей НАТО — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря, цитирует заявление военного командования Эстонии РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс в 2021 году увеличил свои оборонные расходы на 3,1%, что в реальном выражении составило 270 млрд долларов. 2021 год стал седьмым подряд с последовательным ростом оборонным расходом НАТО.

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