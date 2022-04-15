Банк России аннулировал лицензию у РНКО "Синергия"

У организации хватит имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами

Центральный банк России аннулировал лицензию на банковские операции у небанковской кредитной организации "Синергия" (АО РНКО "Синергия").

Причина - решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

В отношении организации будет назначена ликвидационная комиссия. В "Синергии" отметили, что у нее хватит имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами.

По величине активов кредитная организация занимала 364 место в банковской системе России. РНКО "Синергия" является участником системы страхования вкладов.

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