Об этом заявил сенатор Климов

Специальная военная операция России на Украине скоро завершится. Такое мнение в пятницу, 15 апреля, высказал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что "мы не собираемся растягивать" спецоперацию". По словам Климова, она завершится, "как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов".

После выполнения этих задач военная фаза спецоперации прекратится, цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля.

12 апреля глава государства заявил, что проведение специальной военной операции на Украине является правильным шагом, другого выбора не было, поскольку продолжать и дальше терпеть геноцид со стороны украинских властей было невозможно.

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