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В Совфеде пообещали "не растягивать" спецоперацию на Украине

11:44
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Об этом заявил сенатор Климов

Специальная военная операция России на Украине скоро завершится. Такое мнение в пятницу, 15 апреля, высказал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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Сенатор подчеркнул, что "мы не собираемся растягивать" спецоперацию". По словам Климова, она завершится, "как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов".

После выполнения этих задач военная фаза спецоперации прекратится, цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля.

12 апреля глава государства заявил, что проведение специальной военной операции на Украине является правильным шагом, другого выбора не было, поскольку продолжать и дальше терпеть геноцид со стороны украинских властей было невозможно.

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