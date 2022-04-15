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Москвичам пообещали еще половину месячной нормы осадков до конца недели

12:01
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Апрель 2022 года выдался очень дождливым

До конца текущей недели в столичном регионе прогнозируется выпадение еще половины месячной нормы осадков. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Прошедший дождь в Москве оказался рекордным за последние 55 лет

По словам Тишковца, с 18 часов сегодняшнего дня до 18 часов воскресенья, то есть за 2 суток, выпадет до 22 миллиметров осадков, а это 50% месячной нормы.

За первую половину апреля в Москве уже выпало 47 мм осадков — это составляет 106% месячной нормы, цитирует метеоролога РИА Новости.

Несмотря на установившуюся 14 и 15 апреля в Москве довольно сухую и солнечную погоду, синоптики предупредили о приближении нового циклона. Он проявит себя пасмурной погодой и дождями, которые будут продолжаться в предстоящие выходные.

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