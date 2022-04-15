В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны

Были выпущены две противоракеты

Над Белгородом в пятницу, 15 апреля, работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом. Их видели в небе около 9:45 по местному времени.

Официального комментария по этой ситуации пока нет.

Ранее со стороны Украины был произведен обстрел белгородские села Журавлевка и Сподарюшино, а также населенный пункт Климово и пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области.

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