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В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны

11:58
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Были выпущены две противоракеты

Над Белгородом в пятницу, 15 апреля, работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом. Их видели в небе около 9:45 по местному времени.

Официального комментария по этой ситуации пока нет.

Ранее со стороны Украины был произведен обстрел белгородские села Журавлевка и Сподарюшино, а также населенный пункт Климово и пограничный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области.

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