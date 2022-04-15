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Российские военные сбили украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область

12:00
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Удар нанесли зенитным ракетным комплексом С-400

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8, обстрелявший населённый пункт Климово в Брянской области.

Как сообщили в Минобороны, удар был нанесён зенитным ракетным комплексом С-400 в Черниговской области, когда вертолёт возвращался на базу. Напомню, в результате украинской атаки пострадали 7 человек. Среди них беременная женщина и ребёнок. Все они госпитализированы. При обстрелах были повреждены несколько домов.

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