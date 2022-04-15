Минздрав заверил в отсутствии дефицита препаратов от аллергии

Таких лекарств в России достаточно

Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии в стране достаточно. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в Министерстве здравоохранения России.

В ведомстве уточнили, что это касается всех препаратов, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель.

Такие лекарства имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах, цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что в сложившейся ситуации опасаются нехватки импортных лекарств и медицинского оборудования. О страхе остаться без медикаментов и медицинского оборудования заявили 42% опрошенных.

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