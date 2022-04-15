Десятки осужденных в ульяновской тюрьме порезали себе вены

Начата проверка

Порядка 30 осужденных устроили акцию протеста в ходе режимных проверок в одной из тюрем Ульяновской области.

Как сообщило агентство "Интерфакс", в тюрьме отбывают наказание особо тяжкие преступники. 13 апреля заключенные совершили "акт членовредительства, нанеся себе порезы предплечий обломками пуговиц".

Прибывшие на место врачи оказали осужденным медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, заявили в УФСИН.

Кроме того, 12 осужденных отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении. Они написали письменный отказ.

УФСИН по Ульяновской области начало проверку, материалы будут переданы в следственные органы. Причины акции заключенных выясняются.

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