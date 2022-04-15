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О доверии Владимиру Путину заявили 81,6% россиян

12:45
  • пятница
  • 15 апреля 2022

ВЦИОМ представил очередной еженедельный рейтинг

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% граждан страны. Это следует из результатов еженедельного исследования ВЦИОМ, опубликованных в пятницу, 15 апреля.
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Опрос проводился в период с 4 по 10 апреля 2022 года. В это время показатель одобрения деятельности Путина на посту главы государства составил 79,6% (+0,7п.п. за неделю).

Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра Михаила Мишустина за эту же неделю составили 55,1% (+2,7п.п. за неделю) и 55,0% (+1,7п.п. за неделю) соответственно, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

1 апреля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в ходе которого на прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов. Показатель одобрения деятельности президента в период с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0%.

В Кремле рассказали, что "подобные единения вокруг президента в такой нелегкий и очень ответственный момент — это очень важно и всем нам придает силы".

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