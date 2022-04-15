ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: В детском корпусе больницы в Коммунарке завершаются фасадные работы

13:09
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Строительство закончено более чем наполовину

Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершено более чем наполовину. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Вице-мэр Ракова: Общая готовность пяти новых скоропомощных комплексов составляет 50%

Заммэра сообщил, что на объекте полностью готов конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы. Общая строительная готовность корпуса составляет 55%.

По словам главы столичного стройкомплекса, продолжаются работы по отделке помещений и монтажу инженерных сетей, также более чем на треть выполнено благоустройство прилегающей территории.

Новый корпус больницы общей площадью более 24 тыс. кв. м будет рассчитан на 180 коек. Здесь создадут комфортные условия для детей и их родителей, а также для врачей и медсестер, установят современное оборудование, рассказал заммэра.

Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что перинатальный центр мощностью 130 коек в поселке Коммунарка ввели в эксплуатацию, это один из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, превышает 22,4 тыс. кв. м.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Больница в Коммунарке
Больница в Коммунарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.