Бочкарёв: В детском корпусе больницы в Коммунарке завершаются фасадные работы

Строительство закончено более чем наполовину

Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершено более чем наполовину. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра сообщил, что на объекте полностью готов конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы. Общая строительная готовность корпуса составляет 55%.

По словам главы столичного стройкомплекса, продолжаются работы по отделке помещений и монтажу инженерных сетей, также более чем на треть выполнено благоустройство прилегающей территории.

Новый корпус больницы общей площадью более 24 тыс. кв. м будет рассчитан на 180 коек. Здесь создадут комфортные условия для детей и их родителей, а также для врачей и медсестер, установят современное оборудование, рассказал заммэра.

Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что перинатальный центр мощностью 130 коек в поселке Коммунарка ввели в эксплуатацию, это один из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, превышает 22,4 тыс. кв. м.

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