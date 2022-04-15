Песков назвал первостепенную задачу спецоперации на Украине

Все цели будут выполнены

Все задачи специальной военной операции России на Украине будут выполнены.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Первостепенная задача для российских военных – это уничтожение националистических батальонов на Украине.

"Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", - подчеркнул спикер Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции, многие иностранные компании покинули российский рынок или временно приостановили деятельность.

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