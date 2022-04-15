Песков назвал первостепенную задачу спецоперации на Украине

Все цели будут выполнены
Все задачи специальной военной операции России на Украине будут выполнены.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Первостепенная задача для российских военных – это уничтожение националистических батальонов на Украине.
"Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", - подчеркнул спикер Кремля.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции, многие иностранные компании покинули российский рынок или временно приостановили деятельность.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"