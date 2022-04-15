Северная Македония объявила шесть российских дипломатов персона нон грата

Москва пообещала ответить на это

Власти Северной Македонии приняли решение объявить персона нон грата еще шестерых российских дипломатов. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в министерстве иностранных дел государства.

Российским дипломатам, получивших такой статус, предписано покинуть Северную Македонию. Сделать это они должны в течение пяти дней, заявили в официальном Скопье.

В российском Министерстве иностранных дел заверили, что не оставят действия Северной Македонии без реакции и дадут соответствующий ответ, сообщает РИА Новости.

28 марта власти Северной Македонии сообщали, что приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. При этом причина такого решения не уточнялась.

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