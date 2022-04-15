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В Кремле оценили сокращение импорта в "десятки процентов"

13:49
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Это произошло на фоне санкций

Объем импорта в Россию в марте 2022 года сократился сразу на "десятки процентов". Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал помощник президента России Максим Орешкин.
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По словам представителя Кремля, это произошло "из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился, на десятки процентов, например, по итогам марта".

В результате, рассказал Орешкин, сформировалась ситуация избыточного предложения валюты на фоне значительного экспорта и низкого импорта.

При этом официальные данные по импорту из дальнего зарубежья за март 2022 года еще не опубликованы, в Федеральной таможенной службе не назвали причину задержки, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справилась с санкционным штормом, который устроили страны Запада. Они рассчитывали уничтожить российскую экономику за несколько дней, но этого не случилось.

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