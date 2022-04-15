В МЧС предупредили об ответственности за нарушение противопожарного режима

Пожары охватили сразу несколько регионов России

С природными пожарами борются сразу в нескольких регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Огнём охвачены сотни гектаров. Так, в Иркутской области пламя перекинулось на дачный посёлок. Частные дома пострадали и в Кузбассе.

Выжженная земля. В огненной ловушке - вся улица. Пламя настолько стремительно перекидывалось с дома на дом, что уничтожило большинство построек частного сектора в Белове. От домов и дач почти ничего не осталось. Не исключено, что причиной такого пожара мог стать поджог травы. В Кемеровской области это не единичный случай.

Сразу в нескольких районах Красноярского края борются с огненной стихией. В Минусинске пламя пришло со стороны дач и затем перекинулось на кладбище. Сильный ветер лишь раздувает пламя дальше в сторону других посёлков. Для тушения даже пришлось привлекать авиацию впервые в этом году. На окраине Красноярска пал травы вместе со спасателями тушить пришлось и местным жителям.

Сотрудники МЧС и Авиалесоохраны работают практически без отдыха. В 15 муниципалитетах края начал действовать особый противопожарный режим.

"За нарушение которого предусматривается штраф для граждан до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - до 400 тысяч рублей. В случае наступления тяжких последствий - пожар, приносящий большой материальный ущерб жителям населённых пунктов и сельхозкультуре, - виновные лица привлекаются к уголовной ответственности", - заявила Елена Алексишина, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Следить за ситуацией и строгим соблюдением правил безопасности будут специальные профилактические группы. В их составе сотрудники полиции, лесничеств и члены добровольной пожарной охраны.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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