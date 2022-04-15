Артисты цирка устроили праздник для пациентов центра имени Димы Рогачева

Для маленьких пациентов выступили клоуны, акробаты и танцоры

В центре имени Димы Рогачёва, где лечат тяжелобольных детей, сегодня на помощь врачам пришли клоуны, акробаты и танцоры. Артисты Большого Московского цирка устроили здесь яркий праздник. Для маленьких пациентов их выступления - это не только редкое веселье среди больничных стен, но и важная часть терапии и реабилитации.

Вместо привычной арены - небольшой зал, даже без сцены. Никаких спецэффектов и прожекторов. А в зрительных рядах - десяток капельниц. Артисты Большого Московского цирка выступают для пациентов больницы имени Димы Рогачёва. Для них это единственный шанс вживую увидеть, как акробат лёгким движением заставляет огромный куб вращаться вокруг себя.

В этом медицинском центре лечат и реабилитируют детей, больных раком, иммунодефицитом и другими тяжёлыми недугами. Многие подолгу не покидают здания больницы или даже своей палаты. Даня из Пятигорска лежит здесь уже полтора года. У него лейкемия в стадии ремиссии.

"На самом деле это очень воодушевляет. Это позволяет не чувствовать себя как взаперти. Вот я лично из-за отсутствия иммунитета не могу пойти в тот же настоящий цирк, я не могу выйти на те же дискотеки. А когда дискотека приходит к тебе, чувствуется, что социальная жизнь продолжается, и жизнь продолжает течь своим ручьем. Это классно! Это поддерживает очень сильно!" – говорит Даниил Ковальчук.

А маленькая Варя из Таганрога лечится в центре год. Для неё это уже второе большое радостное событие после снятия ограничений из-за коронавируса.

"Такие моменты детям поднимают настроение, и улучшается самочувствие, они становятся активнее, и у них настроения на несколько дней хватает! Приезжал певец Марк Тишман с Юлией Паршутой 3 недели назад, но у меня Варвара до сих пор требует певца, чтобы он пел!" – рассказывает мама Вари Алина Грушанник.

Циркачи приезжают радовать детей каждый год. Все вместе они отмечают Международный день цирка.

"Когда приглашают, мы никогда не отказываемся, потому что это очень важное мероприятие, которое поддерживает детей и цирк существует для того, чтобы в принципе радовать детей", - рассказывает артист Большого московского цирка Юрий Серебрянников.

"Все, что позволяет нашим детям почувствовать себя детьми, а не пациентами, это крайне ценно, и с психологической точки зрения, и с точки зрения настроя на последующее лечение. Для многих оно будет продолжаться очень и очень долго", - говорит заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

Врачи считают, что положительные эмоции важны для пациентов ничуть не меньше, чем лекарства, особенно если эти пациенты - дети.

Ксения Игнатова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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