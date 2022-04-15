Выставки, спектакли и забег с собаками: куда сходить на выходных в Москве

Гид по культурным и спортивным мероприятиям столицы

В Москве продолжается театральный фестиваль "Золотая Маска". Если достать билеты не удалось, ближайшие выходные всё равно можно провести интересно.

Синие глаза завораживают и искушают, а бездонная пасть открыта для всего человечества. В Третьяковской галерее художники модерна экспериментируют с сюжетами и техниками. Многие работы показываются после длительного перерыва.

"Это искусство развивалось в период между 1896 и 1914 годами - самый расцвет эпохи русского модерна, когда творили разные художники в разных направлениях. И основной движущей силой для той эпохи было направление символизма", - заявила куратор выставки "Лики модерна" Надежда Мусянкова.

На выставке "Лики модерна" - более 70 произведений: живопись, скульптура, рекламные плакаты и афиши. Афиши приглашают на выставки, ярмарки и концерты. А для декадентов в 1910 году прошел бал-маскарад "Монстр" с "беспрерывными танцами" и сюрпризами. Кстати, вход был "без рекомендаций".

В рекламе подписки на популярный в то время еженедельный журнал "Нива" - можно проследить историю некой загадочной дамы. Печатные плакаты расклеивали по всему городу, а у рукописных были другие задачи.

"Например, плакаты Судейкина - это ширмы, которые декорировали поэтический вечер в Тифлисе", - рассказала Елизавета Горелышева, хранитель отдела графики XVIII – начала XX века Третьяковской галереи.

В Музеях Московского Кремля можно проследить историю кремлевского сервиза: увидеть образцовые предметы в русском стиле и шедевры ювелирного искусства XVII века, которые вдохновили художника Федора Солнцева на такой дизайн – тарелку царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены. Слишком нарядный рисунок с двух сторон не понравился Николаю I. Одобрение императора получила белая внутри посуда. А редчайший сервиз, который так и не пошел в серию, полностью сохранить не удалось - некоторые предметы были проданы и оказались за границей.

"Часть этого сервиза, которая была утрачена в 20-30-е годы, сейчас вернулась к нам, благодаря щедрости замечательных коллекционеров, меценатов Михаила и Елены Карисаловых", - заявила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

На театральных площадках Москвы продолжается показ лучших спектаклей сезона, которые стали номинантами главной национальной театральной премии "Золотая маска". Из Красноярска приехала "Анна Каренина" - роман Толстого, спрессованный до камерной энциклопедии страсти. А театр Новосибирска покажет свое "Дело" - пронзительную драму о столкновении человека и системы.

Все что угодно можно преодолеть в пушистой компании. В эту субботу в Битцевском лесу соберутся около 250 спортсменов со своими питомцами, чтобы пробежать два километра по пересеченной местности. Организаторы предупреждают - возможны лужи и глубокая грязь - собаки точно будут в восторге.

Наталья Тарасова, Вадим Тищенко, Сергей Долгих, Дмитрий Панов, Дмитрий Наякшин, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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