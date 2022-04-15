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Триумфальную арку отмыли после зимы

15:23
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Работы проходили под надзором реставраторов

Москву продолжают приводить в порядок после зимы. Теперь очередь дошла до Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.

Всю ночь коммунальные службы под присмотром реставраторов отмывали памятник от загрязнений и копоти. Сначала специалисты очистили стены и своды. На них нанесли моющее средство. И смыли его водой под давлением. Высота арки - около 30 метров. Так что пришлось использовать автовышку. Но сложней всего было привести в порядок скульптуры. Каждую фигуру аккуратно чистили вручную мягкими кисточками. На всю работу ушло примерно 15 кубометров воды.

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Промывка Триумфальной арки
Промывка Триумфальной арки
Промывка Триумфальной арки
Промывка Триумфальной арки
Промывка Триумфальной арки
Промывка Триумфальной арки
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