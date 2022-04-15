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В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи

15:26
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Первой проснулась ежиха по имени Земляника

В Московском зоопарке разбудили белогрудых ежей. Их не тормошили и не уговаривали - просто создали все условия, чтобы те, наконец, открыли глаза.

Первой проснулась самая крупная ежиха по имени Земляника. Она только кажется упитанной, на самом деле за зиму потеряла почти треть своего веса. Как, впрочем, и все её родственники. Животных необходимо срочно откармливать. Поначалу после долгого голодания их кормят лёгкой пищей. Постепенно переходя к более калорийным блюдам. Надо сказать, едят они с удовольствием. Кто-то даже забирается в миску с ногами.

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Белогрудые ежи
Белогрудые ежи
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