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В Москве прошел чемпионат среди спасателей

15:16
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Основным заданием было освободить человека из попавшего в ДТП автомобиля

Когда счёт идёт на секунды. Столичные спасатели показали своё мастерство на чемпионате по проведению аварийно-спасательных работ.

Основным заданием было освободить человека из автомобиля, искорёженного после ДТП. Сделать это надо так, чтобы пострадавший не получил дополнительных травм. Надеть специальный каркас, воротники, аккуратно вытащить из машины. Причём всё оперативно. Чтобы как можно быстрее передать пострадавшего медикам. Конечно, это лишь конкурс. Но все эти навыки помогают спасти жизни в реальных условиях.

"Цель - показать свое мастерство, передать опыт, который они заработали за целый год. И желание выиграть, потому что соревнования престижные. Те товарищи, которые займут первое место, пойдут дальше, на общероссийские соревнования, которые проводятся также ежегодно", - заявил Дмитрий Скоркин, замруководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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Чемпионат среди спасателей
Чемпионат среди спасателей
Чемпионат среди спасателей
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