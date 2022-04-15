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Причиной смертельного пожара в Москве назвали короткое замыкание самоката

15:12
  • пятница
  • 15 апреля 2022

В результате трагедии один человек погиб и пять пострадали

Причиной пожара в Новой Москве, в котором погиб человек, по предварительным данным, стало короткое замыкание электросамоката. Уточняется, что он не заводского производства. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

Для установления точной причины назначена пожарно-техническая экспертиза. Началась доследственная проверка. Между тем, в соцсетях пишут, что самокат всю зиму стоял в подъезде и не использовался, а загорелся, когда находился на зарядке. Пожар вспыхнул на последнем, 17-м этаже жилого дома на Нововатутинском проспекте. После тушения было обнаружено тело мужчины 1995 года рождения. Еще пять человек, в том числе ребенок пострадали, но госпитализация им не понадобилась.

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