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Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1

14:53
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Первых пациентов примут в понедельник

В Москве после реконструкции и капитального ремонта открылся хирургический корпус городской клинической онкологической больницы №1. Сегодня там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

В здании постройки середины 80-х годов частично проведена перепланировка помещений. Установлен вентилируемый фасад. Заменены окна, двери, инженерные системы. Закуплено свыше 2,5 тысячи единиц современного медицинского оборудования, а также мебель. Первых пациентов здесь начнут принимать уже с понедельника.

"Мы провели реконструкцию практически всех корпусов. И сегодня мы завершаем эту работу. Клиника получает по сути дела новое рождение. Здесь есть все, начиная от первоклассной лаборатории, амбулаторно-диагностического центра, хирургического центра, центра химиотерапии и так далее. То есть все виды операций и онкологической помощи можно будет здесь проводить и не просто проводить, а проводить на мировом уровне. Так что я поздравляю и москвичей с тем, что они получают новое качество онкологической помощи, но и коллектив, который получает новые возможности для комфортной работы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Хирургический корпус городской клинической онкологической больницы №1
Хирургический корпус городской клинической онкологической больницы №1
Хирургический корпус городской клинической онкологической больницы №1
Хирургический корпус городской клинической онкологической больницы №1
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