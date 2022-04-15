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Жена Медведчука сообщила об угрозах в свой адрес

14:24
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Местонахождение политика неизвестно

Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей угрожали убийством.

Местонахождение Медведчука до сих пор неизвестно его семье. Марченко обратилась к журналистам с просьбой помочь в поисках.

Я не могу сама лично это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы", - заявила она в ходе пресс-конференции в Москве.

Ранее Марченко обратилась записала послание к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоагну с просьбой помочь в освобождении мужа.

Президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал на ее просьбы об освобождении супруга. По словам Марченко, она и не ожидала получить реакцию.

Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. А 12 апреля глава СБУ сообщил о задержании Медведчука – "по поручению Владимира Зеленского". Затем Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

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