Путин обсудил с Совбезом концепцию гуманитарной политики

Она должна соответствовать национальным интересам, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 апреля, в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Помимо актуальных текущих вопросов на совещании была рассмотрена концепция гуманитарной политики России.

Глава государства подчеркнул, что совместная работа в этом направлении должна соответствовать национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдаленную перспективу.

Доклад по этой теме Владимир Путин предложил представить министру иностранных дел Сергею Лаврову, сообщает пресс-служба Кремля.

В феврале на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции России. В Кремле заявили, что документ будет дорабатываться.

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