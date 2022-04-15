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Ефимов: Открыто 80 вакансий на фармацевтических предприятиях технополиса "Москва"

14:07
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Это возможность для молодых и опытных специалистов

В столице открылись 80 вакансий на фармацевтических предприятиях столичной ОЭЗ "Технополис " Москва ".

Объявлен набор технологов, микробиологов и другого производственного персонала, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов. С вакансиями можно ознакомиться размещаются на московском портале "Моя карьера".

"Резиденты кластера за время работы создали уже свыше 1,3 тысячи рабочих мест, вложив в площадки более 20 миллиардов рублей. С запуском новых крупных проектов число рабочих мест увеличится почти в два раза", - отметил заммэра.

Это новые возможности как для молодых кадров, так и для опытных специалистов, подчеркнул Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Всего в кластере медицинских технологий технополиса "Москва" работают около 30 предприятий. Они производят лекарственные препараты и оборудование.

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