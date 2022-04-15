Санкции ЕС вызвали заторы из белорусских и российских фур на границе

Брюссель обязал Россию и Белоруссию вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля

Требование европейских властей к белорусским и российским грузоперевозчикам до 16 апреля вывести свои машины с территории ЕС вызвало скопление грузовиков на границе со стороне Евросоюза. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в Госпогранкомитете Белоруссии.

Ведомство отметило напряженную ситуацию, в частности, на литовской территории — на выезд из Литвы в Беларусь фиксируются многокилометровые очереди. При этом литовские контрольные службы не выполняют суточную норму по оформлению большегрузов, заявили в Минске.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас заявил, что очереди на дорогах от пограничных пунктов Шальчининкай и Райгардас превышают 10 км, в Райгардасе очередь достигает 13-14 км, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что в рамках пятого пакета санкций власти Евросоюза запрещают въезд на свою территорию автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными знаками. До 16 апреля грузоперевозчики России и Белоруссии должны вывести с территории ЕС весь свой транспорт.

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