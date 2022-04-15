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Новак оценил способность Европы заменить российские энергоресурсы

14:44
  • пятница
  • 15 апреля 2022

В ближайшие годы сделать это не удастся, считает вице-премьер

Евросоюз не сможет полностью заменить российскую нефть и газ в ближайшие пять-десять лет. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

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Как уточнил замглавы российского правительства, в этом мнении сходятся ключевые представители энергетической отрасли. Он отметил, что если даже просто слова о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплескам цен на мировых рынках, то физические ограничения будут чреваты новыми историческими рекордами.

Что касается возможных альтернативных экспортеров углеводородов взамен России, на роль ведущих поставщиков газа в Европу не первый год претендуют американские производители сжиженного природного газа (СПГ), рассказал Новак. Однако он подчеркнул, что отсутствие необходимой инфраструктуры не позволит нарастить поставки быстро.

Кроме того, стоимость сжиженного газа значительно выше трубопроводного из России, а еще одним существенным фактором остается фактор надежности, цитирует вице-премьера "Интерфакс".

В Еврокомиссии ранее рассказали о подготовленном плане сокращения энергозависимости от России. Брюссель признал, что в случае полного прекращения российских поставок газа Евросоюзу потребуются "крайние меры". В этом качестве в ЕС назвали использование угля и АЭС.

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