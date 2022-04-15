Более 150 человек пострадали при столкновениях в центре Иерусалима

Произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами

Более 150 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими силовиками в центре Иерусалима.

Как сообщают в полиции, мусульмане начали забрасывать камнями и петардами Стену плача. После чего силы правопорядка пришли с рейдом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе - священной для иудеев и мусульман. Для разгона собравшихся были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранения получили и трое офицеров полиции. Задержано более трёхсот человек. Сейчас ситуация на Храмовой горе спокойная. Но силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности.

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