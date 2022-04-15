ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 150 человек пострадали при столкновениях в центре Иерусалима

15:02
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами

Более 150 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими силовиками в центре Иерусалима.

Как сообщают в полиции, мусульмане начали забрасывать камнями и петардами Стену плача. После чего силы правопорядка пришли с рейдом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе - священной для иудеев и мусульман. Для разгона собравшихся были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранения получили и трое офицеров полиции. Задержано более трёхсот человек. Сейчас ситуация на Храмовой горе спокойная. Но силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Израильская полиция в Иерусалиме
Израильская полиция в Иерусалиме
Протесты в Иерусалиме
Протесты в Иерусалиме
Протесты в Иерусалиме
Протесты в Иерусалиме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.