ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гидрометцентр пообещал москвичам "удовольствие от весны" на следующей неделе

15:00
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Погода значительно улучшится

В Москве на следующей неделе ожидается настоящая весенняя погода после ненастья. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дождливая погода в Москве продлится несколько дней
Новый циклон испортит погоду в Москве

По словам эксперта, в понедельник, 18 апреля, ожидаются разрывы облаков, ночью будут видны звезды, днем иногда будет появляться солнце — погода будет облачной с прояснениями.

Температура поднимется до плюс 8-10 градусов. В дальнейшем ожидается повышение температуры, 19 апреля она будет стремиться к плюс 15 градусам, а в среду перевалит за эту отметку.

Как заявил Вильфанд, это "весенняя погода после ненастной суровой. В выходные уже можно будет получить удовольствие от весны", сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что до конца текущей недели в столичном регионе прогнозируется выпадение еще половины месячной нормы осадков. По его словам, за первую половину апреля в Москве уже выпало 47 мм осадков — это составляет 106% месячной нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.