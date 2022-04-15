Гидрометцентр пообещал москвичам "удовольствие от весны" на следующей неделе

Погода значительно улучшится

В Москве на следующей неделе ожидается настоящая весенняя погода после ненастья. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в понедельник, 18 апреля, ожидаются разрывы облаков, ночью будут видны звезды, днем иногда будет появляться солнце — погода будет облачной с прояснениями.

Температура поднимется до плюс 8-10 градусов. В дальнейшем ожидается повышение температуры, 19 апреля она будет стремиться к плюс 15 градусам, а в среду перевалит за эту отметку.

Как заявил Вильфанд, это "весенняя погода после ненастной суровой. В выходные уже можно будет получить удовольствие от весны", сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что до конца текущей недели в столичном регионе прогнозируется выпадение еще половины месячной нормы осадков. По его словам, за первую половину апреля в Москве уже выпало 47 мм осадков — это составляет 106% месячной нормы.

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