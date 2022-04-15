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Белый дом не пускает Байдена в Киев

15:00
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Ранее президент изъявил желание посетить украинскую столицу

Поездки президента США Джо Байдена в Киев не планируется, несмотря на его личные заявления.

Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости. Вопрос посещения Кива прорабатывается, но Байден туда точно не поедет. Не исключено, что украинскую столицу посетят госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Накануне Байден перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он поехать в Киев.

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