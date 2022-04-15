Белый дом не пускает Байдена в Киев

Ранее президент изъявил желание посетить украинскую столицу
Поездки президента США Джо Байдена в Киев не планируется, несмотря на его личные заявления.
Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости. Вопрос посещения Кива прорабатывается, но Байден туда точно не поедет. Не исключено, что украинскую столицу посетят госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Накануне Байден перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он поехать в Киев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"