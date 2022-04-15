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Россияне смогут узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

15:20
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Также сервис ознакомления с результатами ЕГЭ действует на сайте Рособрнадзора

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года могут ознакомиться с его результатами на портале госуслуг. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в Рособрнадзоре.
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В ведомстве уточнили, что для получения результатов нужно авторизоваться на портале госуслуг и зайти в раздел "Документы" в подразделе "Образование".

На портале госуслуг будут доступны результаты участников ЕГЭ из всех регионов России. По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ.

Наряду с этим сервис ознакомления с результатами ЕГЭ действует на сайте Рособрнадзора, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Рособрнадзоре допустили включение в ЕГЭ вопросов о спецоперации России по защите республик Донбасса. Однако это может произойти только в будущем. В 2022 году все задания для ЕГЭ уже сформированы и отредактированы. Демоверсии заданий были опубликованы еще в сентябре 2021 года.

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