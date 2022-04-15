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Голикова напомнила о сохраняющемся риске распространения COVID-19

15:42
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Необходимо соблюдать рекомендации и требования Роспотребнадзора

В России наблюдается положительная динамика в ситуации с коронавирусной инфекций, однако угроза распространения COVID-19 остается. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года.
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Голикова подчеркнула, что при организации детского оздоровительного отдыха в приоритете должны быть безопасность и защищенность, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации и требования Роспотребнадзора.

Это важно не только с точки зрения профилактики COVID-19, но и в отношении обеспечения детей качественным питанием, недопущения сокращения рациона и обеспечения его соответствия действующим нормам СанПина, цитирует Голикову "Интерфакс".

15 апреля в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказали, что за последние сутки в России были госпитализированы 2867 больных коронавирусом. Всего за этот период зафиксировано 11432 случая заражения. Выздоровели за сутки 19523 человека. Скончался 261 заболевший.

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