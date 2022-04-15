Мишустин назвал средний размер пособий для семей с детьми

До конца года средства получат родители более 5 миллионов детей

На пособия малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет в этом году выделят 505 миллиардов рублей. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в среднем размер пособий составит от 6 до 12 тысяч рублей.

"На выплаты направим почти 363 миллиардов рублей, всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 миллионов детей", - приводит ТАСС слова Мишустина.

12 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей. На выплаты могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход не превышает установленную в столице величину прожиточного минимума - 18714 рублей в месяц.

Указ, в соответствии с которым нуждающиеся семьи с детьми от 8 до 17 лет получат ежемесячные выплаты, был подписан президентом России. Новое пособие назначается с 1 апреля, а первые выплаты начнут поступать уже в мае.

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