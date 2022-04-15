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Медведев рассказал о новых мерах в работе с мигрантами

16:01
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Эти меры помогут контролировать миграционные потоки

Новые меры в миграционной сфере, предпринимаемые в России, призваны более тщательно контролировать поток мигрантов и получать сведения о каждом из них. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

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Политик назвал одним из наиболее важных аспектов миграционной политики модернизацию систем, которые действуют в этой сфере, и создание принципиально новых информационных систем всех ведомств, которые эту работу осуществляют. В этой области Медведев призвал "выходить на окончательное решение – конфигурацию продуктов которые будут созданы".

Благодаря этому станет проще получить сведения о каждом иностранце, который пересек российскую границу, собирается жить и работать в нашей стране, подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза указал, что эта информация имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны: необходимо "точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями", сообщает РИА Новости.

В феврале президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики. Ее руководителем был назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

После назначения Медведев отметил, что приток мигрантов в Россию растет: в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно в страну приезжают несколько миллионов иностранных граждан, численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек.

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