Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Тельцам стоит быть готовым к неожиданностям, а Львы могут получить предложение о работе

Овны

Солнце в вашем знаке сегодня испытывает на прочность мощный и влиятельный Плутон. Держитесь подальше от полиции, военных и тех, в чьих руках находится власть.

Тельцы

В вашем знаке сошлись Меркурий и Уран, против которых выступает Луна. День запомнится неожиданными новостями и событиями, а также сбоями в работе электроники.

Близнецы

Будьте осторожны: могут активизироваться ваши недоброжелатели или завистники. Не давайте им шансов распускать о вас слухи или подбрасывать ложную информацию.

Раки

Ваши шансы внезапно прославиться или получить выход на большую аудиторию высоки, как никогда. Если вам это интересно, ведите прямые эфиры, покупайте рекламу. Или запишитесь в качестве спикера на большую конференцию.

Львы

Вам может прийти неожиданное предложение о работе или о вступлении в брак. Если при этом кто-то из ваших домочадцев будет категорически против, готовьте аргументы, чтобы убеждать.

Девы

Удивительные новости или предложения придут от людей, живущих в других странах. Оценивая полученную информацию, помните, что ситуация быстро меняется.

Весы

После полнолуния в вашем знаке прошло два дня – звезды дают время на завершение старых дел. Сегодня можно заниматься финансовыми вопросами с банками или налогами.

Скорпионы

Луна в вашем знаке получает поддержку от Нептуна и Юпитера в Рыбах – пользуйтесь ситуацией! Сегодня вы можете рассчитывать на везение буквально во всех сферах жизни.

Стрельцы

Вам сегодня будут везде рады, так как ваша главная планета Юпитер сейчас в исключительном положении. Выбирайте из всех предложений самые выгодные.

Козероги

Плутон в вашем знаке вступил в молчаливую схватку с Солнцем, что может подавлять настроение. Мир сегодня предстанет перед вами в мрачных тонах, но скоро это пройдет! Помните, все временно.

Водолеи

Вам придется быстро реагировать на события, которые произойдут у вас дома. Это могут быть внезапные гости, поломки электроприборов, проблемы с интернетом или связью.

Рыбы

Юпитер в вашем знаке по-прежнему в соединении с Нептуном – интересные события продолжаются! Если хватает смелости, используйте шансы на перемены в жизни.

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