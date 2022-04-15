"Мы – мясо": пленный солдат ВСУ рассказал, как их бросили командиры

Одним из последних форпостов националистов остается завод "Азовсталь"

Любые атаки и диверсии Киева на территории нашей страны не останутся без ответа. Об этом заявили в Министерстве обороны, комментируя взрывы, которые прогремели в некоторых украинских городах. Минувшей ночью оперативно-тактическая авиация России уничтожила более десятка объектов ВСУ. Также применялись высокоточные ракеты. Один из ударов был нанесён по военному заводу на окраине Киева.

Их называют "глазами" нашей военной спецоперации. Незаметные для противника и незаменимые для разведки. За сотни километров беспилотный летательный аппарат обнаруживает колонну техники ВСУ. Координаты тут же передаются в пункт управления. Высокоточный ударом цель уничтожена.

"Красуха 4С" и "Мурманск" - комплексы радиоэлектронного подавления. С помощью сильных помех они способны буквально "ослепить" самолёты и беспилотники ВСУ. А также сбить прицелы самонаводящихся боеголовок ракет. Тем самым обеспечивая безопасную работу российских военных и бойцов армий ДНР и ЛНР.

Пусковая установка ракет "Точка У", склад боеприпасов. Сразу 12 пунктов управления. За минувшие сутки было уничтожено по меньшей мере 7 крупных целей.

"В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории. Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наёмников", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, сообщили в нашем Следственном комитете, в составе территориальной обороны Украины воюют бойцы французского легиона. Все факты тщательно документируются и расследуются. В промзоне Мариуполя полностью взят под контроль завод имени Ильича. Остается зачистить "Азовсталь". Который называют одним из последних форпостов националистов.

Это все, что осталось от 53 бригады ВСУ, которая пыталась вырваться из блокады ополченцев. По словам пленных, националисты потеряли убитыми до 80 процентов личного состава. Раненых переправляют в госпитали. Солдаты и офицеры рассказывают - продовольствие давно закончилось. Командиры сбежали. Спасать их никто и не собирался.

"Мы - мясо, нас бы никто и не вытягивал, карт не было, сказали: куда видишь - туда и иди. Я уже все, навоевался", - говорит один из пленных.

Российские журналисты, работающие в Херсоне, делятся пикантными деталями. Служба внешней разведки Украины использовала девушек легкого поведения для выполнения особых поручений и даже диверсий. Агент вникал к ним в доверие под видом фотографа. Националисты и сегодня не брезгуют любыми средствами достижения целей. Излюбленный приём – провокации. Вот, например, сообщения, которые рассылали перед тем, как нанести удар по центру Донецка месяц назад. Местных жителей якобы собирали на митинг. Не исключены новые подобные провокации, считают в российском Следственном комитете. МВД ЛНР даже называет конкретные день и место – суббота, Луганск. Ведь гражданам снова стали поступать подобные сообщения.

Матвей Шестаков, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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