Собянин заявил о завершении реконструкции старейшей онкологической больницы Москвы

Начиная с понедельника, пациенты смогут получать все виды помощи, а после наблюдаться амбулаторно

В Москве открылся ещё один объект здравоохранения, полностью модернизированный по мировым стандартам. Масштабная реконструкция завершена в клинической онкологической больнице №1. Последний - шестой корпус - медикам сдали в пятницу. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, теперь в клинике есть всё: начиная от первоклассной лаборатории до хирургического центра.

В онкохирургическом корпусе Городской клинической онкологической больницы №1 всё готово к приему пациентов. После капитального ремонта с реконструкцией здание 1986 года постройки не узнать.

"Мы имеем полностью новый корпус. Этот корпус предназначен для лечения одновременно 150 онкологических пациентов. Кроме этого, в составе этого корпуса имеются 23 реанимационных койки. В том числе имеется современный операционный блок, рассчитанный на 7 операционных", - рассказал главный врач городской клинической онкологической больницы №1 Всеволод Галкин.

Обновленный корпус - сердце больницы. Здесь в одном месте пациенты смогут пройти и полное обследование, и химиотерапию, и лечение. На первом этаже пациенты могут пройти все необходимые обследования. Оборудование - самое современное. Кабинеты КТ, МРТ, ультразвуковой и лучевой диагностики. Тут же отделение мультимодального приёма врача-маммолога.

В кабинете врача-маммолога пациенты могут пройти все необходимые процедуры за одно посещение. Маммографию, УЗИ молочных желёз, а при необходимости и сделать пункцию.

Рядом просторное отделение эндоскопии с собственной регистратурой и кабинетами для различных манипуляций. Все виды диагностик, будь то гастро- или бронхоскопия, пациентам теперь будут проводить с помощью ультрасовременных эндоскопических комплексов высокого разрешения, могут предложить пройти и под медикаментозной седацией, то есть под анестезией.

"С помощью этой седации исследование для пациентов абсолютно безболезненно. Занимает, как правило, 10-15 минут. После нашего исследования пациент транспортируется в "палату пробуждения", и через полчаса он спокойно уходит домой", - пояснил заведующий отделением эндоскопии Александр Чёрный.

На верхних этаж корпуса расположились круглосуточный и дневной химиотерапевтические стационары, отделения общей, абдоминальной и торакальной онкологии, онко­урологии, реанимации и интенсивной терапии, а также операционный блок. А этой КТ - операционной, оборудованной компьютерным томографом и системой навигации для проведения биопсии, пока нет равных во всей столице.

Что важно, возможностями обновленного корпуса смогут пользоваться не только стационарные больные, но и амбулаторные пациенты, которые проходят обследование в центре амбулаторной онкологической помощи при ГКОБ №1. В каких условиях будет проходить лечение, оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы провели реконструкцию практически всех корпусов и сегодня мы завершаем эту работу. Клиника получает, по сути, новое рождение. Здесь есть все – начиная от первоклассной лаборатории, амбулаторно – диагностического центра, хирургического центра, центра химиотерапии и так далее. То есть все операции и онкологическая помощь. Можно здесь проводить - и не просто проводить, а на мировом уровне. Так что я поздравляю и москвичей с тем, что они получают новое качество онкологической помощи, ну и коллектив получает новые возможности комфортной работы!" – сказал Собянин.

Первых пациентов в обновлённом корпусе Городской клинической онкологической больницы №1 примут уже в понедельник 18 апреля.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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