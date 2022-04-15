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Экипаж затонувшего крейсера "Москва" доставили в Севастополь

16:19
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Корабль ушел под воду при буксировке в пункт назначения

Экипаж ракетного крейсера "Москва", затонувшего накануне в Черном море, доставлен в Севастополь. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на крейсере "Москва" возник пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Когда взрывы на борту прекратились, было принято решение отбуксировать крейсер в порт. Однако судно затонуло в условиях шторма.

Весь экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота.

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