Экипаж затонувшего крейсера "Москва" доставили в Севастополь

Корабль ушел под воду при буксировке в пункт назначения

Экипаж ракетного крейсера "Москва", затонувшего накануне в Черном море, доставлен в Севастополь. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на крейсере "Москва" возник пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Когда взрывы на борту прекратились, было принято решение отбуксировать крейсер в порт. Однако судно затонуло в условиях шторма.

Весь экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"