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Растерянному Байдену хотят объявить импичмент

16:37
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Президент США вновь оконфузился

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала главу Белого дома Джо Байдена за растерянный вид.

Речь идет о конфузе, когда президент США попытался пожать руку невидимому собеседнику и потерялся на сцене. Когда Байден понял, что ответа не будет, он повернулся лицом к стене и начал оглядываться, после чего неуверенно покинул сцену.

"Это невероятный позор, и он руководит нашей страной! С нас хватит!" — написала Грин в соцсетях. При этом она добавила хештег "импичмент Байдену", сообщает РИА Новости.

Джо Байден в последнее время часто попадает в курьезные ситуации. Так, 13 апреля на американского президента нагадила птица.

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