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ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Калужской области

16:39
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Задержаны члены террористической группировки

ФСБ пресекла подготовку к теракту на военном объекте в Калужской области. Задержаны четверо членов запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

При обыске по месту жительства у них найдены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а также инструкции по изготовлению СВУ и переписка с членами организации.

Возбуждено уголовное дело. Видео задержания публикует "ТВ Центр".

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