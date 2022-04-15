ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Калужской области

Задержаны члены террористической группировки

ФСБ пресекла подготовку к теракту на военном объекте в Калужской области. Задержаны четверо членов запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

При обыске по месту жительства у них найдены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а также инструкции по изготовлению СВУ и переписка с членами организации.

Возбуждено уголовное дело. Видео задержания публикует "ТВ Центр".

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