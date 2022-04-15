Путин заработал в прошлом году чуть больше 10 млн рублей

Это на 207,9 тысячи больше, чем годом ранее

Владимир Путин в 2021 году заработал 10 миллионов 202 тысячи 616 рублей. Об этом говорится в декларации о доходах, расходах и имуществе президента.

Доход Путина в прошлом году на 207,9 тысячи больше, чем в 2020 году.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две "Волги" ГАЗ М-21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

Также в пользовании главы государства есть квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м.

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