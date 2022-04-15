В электродепо "Красная Пресня" столичного метро началась реконструкция путей

Работы не повлияют на график движения поездов

В электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии столичного метро началась реконструкция путей. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять инфраструктуру метрополитена, в том числе ту, которая скрыта от глаз пассажиров. Закупаем рельсы и шпалы у российских производителей - компании обеспечены заказами и могут сохранить своих сотрудников - это более 30 тыс. рабочих мест", - сказал он.

В ходе работ будет проведена замена на новый тип рельсов, которые прослужат в несколько раз дольше. Кроме того, шпалы поменяют с деревянных на железобетонные, а также заменят 50 стрелочных переводов и обновят 11 мачт освещения. Данные работы не повлияют на график движения поездов.

При этом рельсы и стрелочные переводы, которые регулярно закупает мосметро, полностью российского производства.

Реконструкцию планируют завершить в октябре 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"