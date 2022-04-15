ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В электродепо "Красная Пресня" столичного метро началась реконструкция путей

17:34
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Работы не повлияют на график движения поездов

В электродепо "Красная Пресня" Кольцевой линии столичного метро началась реконструкция путей. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять инфраструктуру метрополитена, в том числе ту, которая скрыта от глаз пассажиров. Закупаем рельсы и шпалы у российских производителей - компании обеспечены заказами и могут сохранить своих сотрудников - это более 30 тыс. рабочих мест", - сказал он.

В ходе работ будет проведена замена на новый тип рельсов, которые прослужат в несколько раз дольше. Кроме того, шпалы поменяют с деревянных на железобетонные, а также заменят 50 стрелочных переводов и обновят 11 мачт освещения. Данные работы не повлияют на график движения поездов.

При этом рельсы и стрелочные переводы, которые регулярно закупает мосметро, полностью российского производства.

Реконструкцию планируют завершить в октябре 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Электродепо "Красная Пресня"
Электродепо "Красная Пресня"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.