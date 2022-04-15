Освобожденные районы Мариуполя возвращаются к мирной жизни

Скоро начнется восстановление инфраструктуры

Ситуация в Мариуполе, за который шли долгие и тяжелые бои, переломлена. Солдаты и офицеры ВСУ сдаются сотнями, оборону держит лишь оплот нацистского "Азова" (запрещен в России) "Азовсталь", но и там, по оценкам военных специалистов, скоро зачистка будет завершена. Мариуполь потихоньку возвращается к мирной жизни. Подвозят еду и лекарства, начинают в обычном режиме работать больницы, уже объявлено, что 9 мая в городе пройдет Парад Победы.

Дом, где была квартира жительницы Мариуполя - на самой окраине города. Буквально в нескольких шагах от "дороги жизни". Так тут уже назвали самый первый коридор, по которому российские военные и военнослужащие ДНР выводили людей из города. Но даже несколько метров оказывались непреодолимым препятствием.

- Они сказали – мы смертники, а вы наши заложники.

- Кто так сказал?

- "Азов" (запрещен в России – прим. ред.). Так и сказал. Не шутка. Заселяли в подвал людей – мы смертники, а вы наши заложники.

В военные объекты превратились детские сады, больницы, жилые дома. Вот это – школа (см. видео). Вернее, то, что от нее осталось. В кабинете труда до сих пор валяются вещи его недавних обитателей.

При отходе нацгвардейцы, видимо, переоделись в гражданское и бросили форму. Но после них осталась не только она. В подвале найдены трупы со следами пыток. Тактика, очень напоминающая то, что творило запрещенное в России "ИГИЛ". По словам военных, зачистка города от украинских формирований идет непросто. Однако здесь шансов у Украины уже нет.

"Ждем, что будет дальше. Хотелось бы узнать, кто мы теперь, где мы теперь. Интернета нет, телефона нет, связи нет. Мы даже не можем друзьям позвонить, у нас изоляция полная", - говорит сотрудница аптеки в Мариуполе.

Но дело не только в еде, воде и свете. Так или иначе, все это появится, начнется восстановление разрушенных домов, дорог и мостов. Проблема гораздо серьезнее. Пора понять: нет больше милой гоголевской Малороссии. Нет Украины Алексея Береста, водружавшего флаг над рейхстагом вместе с Егоровым и Кантарией. Нет и цветущей советской Украины. Вместо всего этого – из, казалось бы, давно заколоченного гроба нацизма появилась жуткая панночка, которая режет головы русским. И компромиссов с такой Украиной уже быть не может.

Вера Кузьмина, специально для программы "В центре событий", "ТВ Центр".

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