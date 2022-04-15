"Утрата веры в себя": куда ведут Европу бездетные политики

Решения европейских властей больно бьют по населению

Во всем сегодняшнем урагане новостей трудно разглядеть очень важные детали происходящего. Но иногда удается. К примеру, выяснилось, что политики Запада подчас просто продолжают дело своих гроссфатеров - своих дедов-прадедов, пытавшихся уничтожить нашу страну и ее народы в середине прошлого века. Но что не менее примечательно - у многих из нынешних ненавистников России не останется потомства, карьера для них была превыше всего, и кровными наследниками они так и не обзавелись. Ибо идеи для них важнее продолжения рода. А иногда и вовсе отказ от детей - важная часть их идеологии.

"Родственников не выбирают" - кому как не немецкому канцлеру знать эту прописную истину. Официальная биография Олафа Шольца образцово-показательна и до безобразия скучна. Родился в Нижней Саксонии в семье среднезажиточных промышленников. Мать и отец разведены. В семье трое детей. Олаф с братьями договорились не обсуждать друг друга публично и хранить семейную тайну. И, как полагают журналисты, видимо, есть что хранить.

Тот же лукавый прищур. Поджатые губы, форма носа и подбородок. Слева Олаф Шольц. Справа - Фриц Фон Шольц - австро-венгерский, австрийский, затем немецкий офицер. Участник Первой и Второй мировых войн. Группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС. Кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. Но главное, как полагают некоторые, дед действующего немецкого канцлера. Доказательств нет. Опровержений, впрочем, тоже. Из открытых источников известно, что Фриц Фон Шольц в 41-ом был отправлен на Восточный фронт, где служил в рядах элитной танковой дивизии СС "Викинг". Участвовал в боях на Украине, Кубани и на Кавказе:

"С декабря 1943 года 11-я дивизия СС воюет под Ленинградом, с марта 1944 — в районе Нарвы. В марте фон Шольц награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, в апреле 1944 произведён в звание группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС. 27 июля 1944 года фон Шольц в боях под Нарвой был ранен осколком снаряда в голову и на следующий день умер".

В общем, фигура заметная. Как и Герхард Линдер – генерал вермахта, участвовавший в блокаде Ленинграда. Предполагаемый дед Кристиана Линднера - министра финансов в нынешнем немецком правительстве. Родство с одним из руководителей организации "Гитлерюгенд" Хартманом Лаутербахом приписывают главе Минздрава Карлу Лаутербаху. Компания в Берлине, стоит признать, подобралась еще та. Учитывая риторику.

"Путин утверждает, что на Донбассе происходит геноцид. Это, конечно, смешно!" – сказал Олаф Шольц.

Слова "геноцид" и "смешно" в одном предложении из уст немца в принципе несовместимы, считают эксперты. Внук, пусть и гипотетический, за деда, конечно, не в ответе. Но и про яблоко, которая от яблони…забывать тоже не стоит.

"Шольц очень похож на командира одной из СС-вских дивизий. Пусть даже не первой формации, но тем не менее. То, что другие люди имеют родственников, а что вас в этом удивляет? Например, в 1964 году более 70% сотрудников государственных учреждений в Гамбурге были в прошлом членам НСДАП. Это прискорбно, но сделать-то с этим ничего нельзя. История обратный ход не сделает, это надо понимать. Просто здесь же многие почему-то искренне считают, что вот если были какие-то родственники, они же два сапога пара. Да нет, конечно", - говорит публицист Армен Гаспарян.

Но то дела давно минувших дней, а что с будущим? Детей у немецкого канцлера нет. Как не было и у его предшественницы. Лидер второго экономического локомотива ЕС – Франции – Эммануэль Макрон, согласно официальным заявлениям, с удовольствием нянчит внуков своей супруги. Детьми общими так и не обзавелись. Премьер Нидерландов Марк Рютте, по собственному признанию, "женат на работе. Ведь личная жизнь отнимает слишком много времени". С этим готов поспорить Ксавье Беттель. Премьер Люксембурга вот уже 7 лет в "счастливом" браке с архитектором Готье Достеном. Детей у пары, по понятным причинам, нет. И это своего рода европейский тренд.

"Возможно ли, что все они совершенно случайно являются бездетными? Возможно, но вряд ли. Скорее, они иллюстрируют культуру, которая утратила веру в себя и тем самым и стремление к воспроизводству. Вместе с тем, на них лежит отпечаток глобализма, когда человек не привязан ни к семье, ни к государству, ни к культуре. Новый исследовательский доклад, профинансированный ЕС, под названием "Нет детей, нет проблем!", разоблачает то, "как личные и культурные факторы формируют отношение к добровольной бездетности в Европе. Европейцы все меньше склонны считать бездетность проблемой", - пишут западные СМИ.

Ведь одно дело – медицинские проблемы, а другое – сознательный выбор. Принцип "после нас хоть потоп" для лидера государства по меньшей мере выглядит странно. А, по мнению психологов, может свидетельствовать об отсутствии нормальных человеческих привязанностей. И влиять на принятие решений. Если homo sapiens сознательно отказывается от продолжения рода, следовательно, абсолютно не заинтересован в своём будущем. В случае политика – будущем целой страны.

"Лидер страны - он по определению должен быть нормальным человеком. Создавать семью, иметь детей. Если у него нет детей, значит с ним явно что-то не то творится", - рассуждает политолог Юрий Бондаренко.

Впрочем, если присмотреться внимательно: что-то не то творится с Европой! Решения бездетных политиков больно бьют по населению. "Зеленая повестка" - бессмысленная и беспощадная. А еще советы реже принимать душ или понизить температуру в помещении. Пить кофе не экологично. Коровы наносит непоправимый вред окружающей среде, а следовательно - никакого мяса. Что неминуемо отразиться на здоровье человека – хищника по природе.

Современному европейцу предлагают не только жить, но и умереть экологично. Новое модное веяние – экопохороны. Никакого бальзамирования и биоразлагаемый гроб в тихой лесной чаще, без опознавательных знаков. А еще за три часа могут растворить ваше тело в щелочи. Или превратить в порошок, из которого потом сделает искусственный коралловый риф и поместят где-нибудь в тёплом море. Впрочем, есть и более изощренный способ. Костюм художницы Джэ Рим Ли украшает не изящный принт, а мицелий грибов вечности.

Так что участь европейцам приготовлена незавидная – провести жизнь по возможности незаметно и главное бесследно. Детей не оставить. А после смерти полностью раствориться в прямом смысле этого слова. От грибов или политических решений вроде миграционной политики и поддержке ЛГБТ. Британским полицейским – трансгендерам, то есть тем, кто из мужчины стал женщиной, на неделе разрешили проводить личный, учитывая специфику – пикантный, досмотр представительниц прекрасного пола. Главный вопрос – кому всё это выгодно? Много ведь говорят о том, что планета перенаселена. А все ресурсы фактически сконцентрированы в руках небольшой группы людей. Которые через политиков – ставленников достигают своих целей. Это, конечно, можно списать на конспирологию, если бы не одно "но": Европа действительно сильно изменилась и среднестатистическому гетеросексуальному белому человеку традиционных взглядов в ней нет места.

"Мы живём иллюзиями. У нас же Европа не то, что здесь сейчас существует. У нас Европа - это Томас Манн, Жюль Верн, Голсуорси и сотни великих писателей, мы по этому оцениваем Европу. А той Европы нет уже очень много лет. Нет никакой консервативной старой-доброй Европы, а есть сумасбродный балаган, который не знает, к чему привязаться. За ЛГБТ бились, трансгендеров полюбили, мигрантов полюбили", - говорит Армен Гаспарян.

Той же Венгрии, к слову, Брюссель грозит дисциплинарными мерами – санкциями. Формально за то, что якобы не обеспечивают защиту прав человека. Хотя на деле венгров хотят наказать за их выбор. Виктор Орбан возглавил страну в четвертый раз. Он готов расплачиваться за российский газ рублями. Против либеральной вакханалии. В стране принят закон запрещающий пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Но главное - называет Джорджа Сороса своим врагом. Деятельность фондов "Архитектора хаоса" в Венгрии под полным запретом. А еще у Виктора Орбана пятеро детей. Ради которых, как он сам заявил, он строит сильное и независимое государство.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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