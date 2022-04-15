В Киев прибыл "разжигатель цветных революций" Бернар-Анри Леви

Политологи называют его международным авантюристом

На неделе в Киеве был замечен французский философ Бернар-Анри Леви. Стервятник, который всегда появляется перед большой кровью. Как назвал его известный публицист Мараховский, Бернар-Анри поистине любимая гиена Вельзевула.

Кажется, что Бернар-Анри Леви с интересом слушает сбивчивую речь боксера-мэра. Но это лишь дипломатический этикет. На Украину он, очевидно, прибыл не для общения с региональной властью. Здесь у Леви, который называет себя философом, задачи вполне конкретные, как и во всех кровавых конфликтах с начала 90-х годов прошлого века.

"Мы помним, как он вел себя во время бомбардировок Югославии. Вообще, во всей этой теме, связанной с сербами. То же самое связано с Украиной и понятно, на кого он работает и ради чего он работает. Он работает не на Францию. Он работает на транснациональные структуры, которые уже давно озаботились тем, чтобы сокращать численность человечества", - рассказал политолог Каринэ Геворгян.

Сам Леви таких формулировок избегает. Называет себя философом. В каждом его жесте, в манере одеваться и рассказывать о себе всегда много самолюбования. Даже биография на именном сайте звучит как отрывок из "Жизни замечательных людей".

В биографии, правда, умалчивается, что у Леви был хороший старт в виде богатой семьи и отца-мультимиллионера. Зато подробно написано о всех его поездках в зоны военных конфликтов. Началось все с Югославии, где он поддерживал боснийских мусульман. Затем Косово на стороне сепаратистов, Афганистан, Грузия, Ливия, Сирия и Украина.

"Как минимум, это международный авантюрист. Ему приписывают авторство, по крайней мере, контентную часть ряда государственных переворотов в разных странах мира. Контентную часть развязывания конфликтов. И, как человек тщеславный, он как бы сам ставит подписи, появляясь там и здесь, нарочито давая утечки о своем присутствии", - отметил политолог Алексей Мартынов.

В поездки в зону боевых действий Леви всегда берет с собой личного фотографа, который ловит выгодные ракурсы. Особый шик для француза – позировать в нарочито дорогой, но испачканной одежде на фоне разрухи. В ней же, только уже чистой, потом давать интервью.

О том, как делятся демократией и прививают универсальные ценности, уже знают во многих странах, где побывал Бернар-Анри Леви. Например, в Ливии, которую он призывал бомбить, чтобы избавить от власти Каддафи.

"Он нормальный такой козел-провокатор, извините за выражение. По большому счету, работающий, как я понимаю, неплохо зарабатывающий на своей общественно-политической деятельности. При этом хороший артист, который делает вид, что он из любви к искусству и от тяги к справедливости или о своих представлениях об оной справедливости. Но по плодам их узнаете их, как написано в Библии. Более-менее понятно, что делает он это совершенно не бескорыстно", - рассуждает Каринэ Геворгян.

За свою любовь к деньгам Леви сравнивают с другим серым кардиналом – Джорджем Соросом. "Его бизнес, как финансового афериста или такого финансового мошенника, заключается в игре на разницу. Сперва обвалить цены и все, что вокруг, потом скупить за бесценок, а потом перепродать. Если так упростить все эти действия", - отметил Алексей Мартынов.

Впрочем, в случае с Соросом речь идет, в первую очередь, про деньги, а вот с Бернаром Леви ситуация сложнее.

"С 22 лет путешествует по миру и туда, где кого-нибудь убивают, и он рассказывает об этом опыте достаточно подробно и с воодушевлением, то это уже, знаете, чисто его личная фишка", - говорит публицист Виктор Мараховский.

Впрочем, в роли жертв не должен быть кто попало. Тщеславие не позволяет Леви просто наслаждаться болью и страданиями. Страдать должны именно те, кого француз считает врагами – личными и того мироустройства, за которое он борется.

Не только транслировать свои идеалы, но и пытаться их реализовать – у Леви есть для этого ресурс. И речь не о деньгах, а о влиянии. Во время своих вояжей в зону боевых действий француз постоянно встречается с главными действующими лицами конфликтов.

"Он был чуть ли не однокашником Саркози. Нет, не однокашником, они дружили еще с начала 80-х. Он, я прошу прощения, пересовокупился еще в молодости, будучи, повторюсь, золотой молодежью, сыном мультимиллионера с гигантским количеством бывших, будущих и действующих жен французской элиты", - рассказал Виктор Мараховский.

Неразборчивость в связях привела Леви к тем, кого последние годы считают его главными патронами и в чьих интересах он недавно побывал на Украине.

"Где-то во второй половине нулевых годов он сумел обратить на себя внимание пиарщиков уже американских. Они сказали: классно, у нас есть европейский интеллектуал, который может, если что, сопроводить все наши миротворческие бомбардировки не только нашим лапотным американским пиаром, но и утонченным европейским, со ссылками условно на Кокто и на Бодлера. И тогда его взяли в оборот, и сделали из него пусть пожилую, но Грету Тунберг, и тогда он стал международно известен", - отметил Виктор Мараховский.

Впрочем, каким бы кровавым маньяком ни был Бернар-Анри Леви и как бы его не демонизировали, последние командировки француза можно считать провальными. Череда неудач началась с Грузии, где его помощь не помогла Саакашвили. Затем была Сирия, но масштабного вторжения западной коалиции, к которому призывал Леви, не случилось. Благодаря тому, что в конфликт вмешалась Россия. Еще одно излюбленное место вояжей француза – Афганистан. И бегущие оттуда войска США и союзников. И вот теперь Украина. Нынешним властям Незалежной нужно трижды подумать, прежде чем следовать советам уставшего философа.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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