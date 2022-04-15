Россия высылает 18 сотрудников представительства ЕС

Они должны покинуть страну в ближайшее время

Россия предписала 18 сотрудникам представительства ЕС покинуть страну. Об этом сообщили в российском МИД.

Это стало ответом на недружественные действия Евросоюза. Сотрудники представительства должны покинуть страну в ближайшее время.

Сегодня в МИД был вызван посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. Как рассказали в МИД, ему был выражен протест в связи с необоснованным объявлением персона нон грата 19 сотрудников постпредства России при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

"С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

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