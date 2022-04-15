ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мигрантам без биометрических данных откажут во въезде в Россию

18:47
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Создание единой системы миграционного учета обсудил Совбез

Мигрантам могут отказать во въезде в Россию, если они не предоставят биометрические данные. Российские власти должны иметь полную информацию о прибывающих в страну, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

Медведев рассказал о новых мерах в работе с мигрантами
Медведев отметил рост потока мигрантов в Россию

"Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае - отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок", - написал Медведев в Telegram-канале.

Замглавы Совбеза 15 апреля провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Как сообщил Медведев, обсуждалось создание единой современной информационной системы миграционного учета, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Миграционный центр
Миграционный центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.