Мигрантам без биометрических данных откажут во въезде в Россию

Создание единой системы миграционного учета обсудил Совбез

Мигрантам могут отказать во въезде в Россию, если они не предоставят биометрические данные. Российские власти должны иметь полную информацию о прибывающих в страну, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

"Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае - отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок", - написал Медведев в Telegram-канале.

Замглавы Совбеза 15 апреля провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Как сообщил Медведев, обсуждалось создание единой современной информационной системы миграционного учета, передает ТАСС.

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